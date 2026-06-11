До 150 мільйонів на відбудову: яка програма запрацює в Україні з 1 липня

В уряді запроваджують нову програму для відновлення підприємств – середнього бізнесу після обстрілів. Відомо, що максимальна сума, яку можна отримати – 150 мільйонів гривень, водночас кошти надаватимуть за програмою "Доступні кредити".

Яку програму пропонує уряд?

Про те, за якими умовами держава пропонує відновлювати підприємства, йдеться у повідомленні Юлії Свириденко.

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Прем'єр-міністерка заявила, що уряд запроваджує нову програму. Вона стосуватиметься відновлення підприємств, які постраждали через обстріли.

Відомо, що можливість почне діяти від 1 липня. Так, нині й середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на потреби з відновлення майна. Йдеться про програму "Доступні кредити 5 – 7 – 9%".

Тобто протягом двох перших років підприємці мають ставку всього 0,1%. Далі ставка збільшуватиметься (становитиме 5, 7 або 9%) залежно від сегменту й кількості нових робочих місць.

Максимальна сума кредиту – 150 мільйонів гривень.

Кредит на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна не виходить під час визначення максимальної суми позиції, за якою надається державна підтримка, якщо підприємство одночасно використовується кількома програмами або напрямами підтримки,

– пояснила Свириденко.

Зокрема міністерка додала, що програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" є одним із ключових інструментів політики розвитку виробників України.

На початок червня 2026 року, з початку дії програми (від 2020 року) підприємці отримали 531,6 мільярда гривень як загальну суму кредитів. А з початку 2026 року підприємцям надали 16,4 тисячі кредитів на 71,6 мільярда гривень.

Зокрема Свириденко акцентувала, що нині для відновлення постраждалих підприємств можна скористатися програмою грантів до 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання. А також діє програма "Точка опори", яка допоможе компенсувати зарплату для працівників на період простою, внаслідок прильоту.

Нагадаємо, що раніше Юлія Свириденко розповіла, скільки працівників потрібно Україні для більш швидкого зростання економіки. За словами прем'єр-міністерки, йдеться про 4,5 мільйона людей. Щодо розв'язання проблеми планують сприяти поверненню українців з-за кордону, а також працевлаштовувати людей старшого віку.