Дотації фермерам 2026: хто отримає гроші за утримання худоби

Українські аграрії дочекалися нового етапу фінансової допомоги, яка допоможе зберегти господарства в умовах війни. Держава вже почала розподіляти сотні мільйонів гривень серед тих, хто займається тваринництвом.

Кому та скільки заплатять за тварин

З 12 листопада 2026 року стартувала друга хвиля виплат для власників корів, кіз та овець. Понад 13 тисяч фермерських господарств отримають загалом понад 501 мільйон гривень, про що повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Левова частка коштів, а саме 489,2 мільйона гривень, піде на підтримку власників великої рогатої худоби. Їх розподілять між 13 087 агровиробниками, які утримують майже 70 тисяч корів. Ще 11,9 мільйона гривень спрямують 17 господарствам, що розводять овець та кіз. Гроші виплачують у межах міжнародного проєкту ARISE, щоб підтримати виробництво молока та захистити внутрішній продовольчий ринок під час війни.

Які суми передбачені на одну голову

Бюджетну дотацію дають як фізичним, так і юридичним особам, головне – відповідати критеріям за кількістю поголів'я. Якщо ви утримуєте від 3 до 100 корів будь-якого напряму продуктивності, держава заплатить 7 000 гривень за кожну тварину.

Для власників маточного поголів'я кіз та овець діють інші ліміти. За стадо від 5 до 500 голів можна отримати по 2 000 гривень за кожну тварину. Це реальні гроші, які допоможуть перекрити витрати на корми та ветеринарне обслуговування в зимовий період.

Зверніть увагу! Ця програма фінансової підтримки працює за правилами, які Кабмін затвердив ще у серпні 2022 року постановою № 918. Усі заявки на отримання дотацій фермери мають подавати виключно в електронному вигляді через Державний аграрний реєстр (ДАР). Точні дати початку та закінчення прийому нових заявок Мінагрополітики публікує на своїх офіційних ресурсах, тому аграріям варто регулярно перевіряти оновлення в системі, щоб не втратити можливість отримати компенсацію.

До речі, статистика говорить, що станом на початок вересня 2026 року загальна кількість великої рогатої худоби в Україні впала до 1,74 мільйона голів, що майже на 18% менше за минулорічні показники.