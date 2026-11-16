Дотации фермерам 2026: кто получит деньги за содержание скота

Кому и сколько выплатят за животных

С 12 ноября 2026 года стартовала вторая волна выплат владельцам коров, коз и овец. Более 13 тысяч фермерских хозяйств получат в общей сложности свыше 501 миллиона гривен, о чем сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Adv

Львиная доля средств, а именно 489,2 миллиона гривен, пойдет на поддержку владельцев крупного рогатого скота. Их распределят между 13 087 агропроизводителями, которые содержат почти 70 тысяч коров. Еще 11,9 миллиона гривен направят 17 хозяйствам, занимающимся разведением овец и коз. Деньги выплачиваются в рамках международного проекта ARISE с целью поддержки производства молока и защиты внутреннего продовольственного рынка во время войны.

Какие суммы предусмотрены на одну голову

Бюджетную дотацию предоставляют как физическим, так и юридическим лицам, главное – соответствовать критериям по количеству поголовья. Если вы содержите от 3 до 100 коров любого направления продуктивности, государство выплатит 7 000 гривен за каждое животное.

Реклама

Для владельцев маточного поголовья коз и овец действуют другие лимиты. За стадо от 5 до 500 голов можно получить по 2 000 гривен за каждое животное. Это реальные деньги, которые помогут покрыть расходы на корма и ветеринарное обслуживание в зимний период.

Обратите внимание! Эта программа финансовой поддержки работает по правилам, которые Кабмин утвердил еще в августе 2022 года постановлением № 918. Все заявки на получение дотаций фермеры должны подавать исключительно в электронном виде через Государственный аграрный реестр (ГАР). Точные даты начала и окончания приема новых заявок Минагрополитики публикует на своих официальных ресурсах, поэтому аграриям следует регулярно проверять обновления в системе, чтобы не упустить возможность получить компенсацию.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, статистика показывает, что по состоянию на начало сентября 2026 года общее количество крупного рогатого скота в Украине сократилось до 1,74 миллиона голов, что почти на 18% меньше прошлогодних показателей.