Почему крестьяне массово избавляются от скота

По состоянию на начало сентября 2026 года общее количество крупного рогатого скота в Украине сократилось до 1,74 миллиона голов, что почти на 18% меньше прошлогодних показателей. Наибольший удар пришелся именно на частные хозяйства населения, где количество коров сократилось почти на треть, о чем свидетельствуют данные Госстата, сообщает UkrAgroConsult.

Содержание собственной кормилицы становится слишком дорогим для рядового украинца. Главными причинами такого резкого спада эксперты называют высокие затраты на корма и энергоресурсы, острый дефицит рабочей силы, военные риски, а также общую нерентабельность.

Как это повлияет на качество молока и цены в магазинах

Пока фермеры теряют скот, промышленный сектор, напротив, наращивает мощности. На больших сельскохозяйственных предприятиях поголовье коров выросло на 2,6%, и теперь именно они содержат 55% всего крупного рогатого скота в стране.

Обратите внимание! Для обычного покупателя это означает постепенный переход рынка на более профессиональные рельсы. Большие фермы способны лучше контролировать качество сырья и обеспечивать стабильные поставки на молокозаводы.

Исторически украинский молочный рынок сильно зависел от частных домохозяйств, которые годами поставляли значительную долю сырья. Однако общее сокращение поголовья, продолжающееся уже не первый год из-за военных и экономических вызовов, остается серьезным риском. Сокращение общего количества скота неизбежно сказывается на объемах производства молока и говядины, что в перспективе может привести к росту цен на полках супермаркетов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Между тем сейчас в личных крестьянских хозяйствах — на их долю приходится более половины всех коров — в Украине. Но им становится все сложнее продолжать работу.