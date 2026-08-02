Доходи пенсіонерів під контролем держави: кого у серпні перевірятиме ПФУ

У деяких випадках українським пенсіонерам доводиться підтверджувати свої доходи перед Пенсійним фондом. Пояснюємо, коли ПФУ може вимагати відповідні документи та для кого це є обов'язковою умовою.

Кого Пенсійний фонд може перевіряти

У більшості випадків довідка потрібна не для призначення самої пенсії, а для перевірки права на інші види державної підтримки. Саме тому ПФУ може звернутися до пенсіонера із проханням підтвердити свої доходи, розповідає Мінсоцполітики.

Найчастіше Пенсійний фонд запитує відповідні документи тоді, коли людина оформлює житлову субсидію, соціальні пільги або окремі види державної допомоги. Також підтвердження доходів може знадобитися під час оформлення виплати пенсії за кордон.

Найчастіше це стосується:

оформлення житлових субсидій;

пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

окремих видів соціальної допомоги;

виплати пенсії громадянам, які проживають за кордоном.

Чому в Україні перевірок стало більше

Після початку повномасштабної війни держава поступово перейшла до більш адресного принципу надання соціальної підтримки. Тепер під час призначення окремих виплат дедалі частіше враховують не лише статус пенсіонера, а й його фактичний матеріальний стан.

Саме тому Пенсійний фонд може перевіряти інформацію про доходи, інші соціальні виплати або пенсійне забезпечення, яке людина отримує за межами України. Це допомагає визначити, чи зберігає вона право на окремі види допомоги.

Як отримати довідку про доходи

Отримати довідку про доходи пенсіонера можна кількома способами, як от у сервісному центрі Пенсійного фонду, через вебпортал електронних послуг ПФУ або у мобільному застосунку Пенсійного фонду.

У ПФУ зазначають, що більшість таких документів уже доступні онлайн, тому звертатися до відділення необов'язково.

Які ще пільги доступні пенсіонерам

Окрім пенсійних виплат, українські пенсіонери можуть скористатися низкою державних пільг. Це може стосуватися як житлових субсидій, пільг на оплату комунальних послуг, так і безоплатного проїзду у громадському транспорті, а також безоплатної правової допомоги та окремі податкові пільги.