Кого может проверять Пенсионный фонд

В большинстве случаев справка требуется не для назначения самой пенсии, а для проверки права на другие виды государственной поддержки. Именно поэтому ПФУ может обратиться к пенсионеру с просьбой подтвердить свои доходы, сообщает Минсоцполитики.

Чаще всего Пенсионный фонд запрашивает соответствующие документы тогда, когда человек оформляет жилищную субсидию, социальные льготы или отдельные виды государственной помощи. Также подтверждение доходов может понадобиться при оформлении выплаты пенсии за границу.

Чаще всего это касается:

оформления жилищных субсидий;

льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

отдельных видов социальной помощи;

выплаты пенсии гражданам, проживающим за рубежом.

Почему в Украине стало больше проверок

После начала полномасштабной войны государство постепенно перешло к более адресному принципу оказания социальной поддержки. Теперь при назначении отдельных выплат все чаще учитывают не только статус пенсионера, но и его фактическое материальное положение.

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Именно поэтому Пенсионный фонд может проверять информацию о доходах, других социальных выплатах или пенсионном обеспечении, которое человек получает за пределами Украины. Это помогает определить, сохраняет ли он право на отдельные виды помощи.

Как получить справку о доходах

Получить справку о доходах пенсионера можно несколькими способами, например, в сервисном центре Пенсионного фонда, через веб-портал электронных услуг ПФУ или в мобильном приложении Пенсионного фонда.

В ПФУ отмечают, что большинство таких документов уже доступно онлайн, поэтому обращаться в отделение необязательно.

Что еще доступно пенсионерам

Помимо пенсионных выплат, украинские пенсионеры могут воспользоваться рядом государственных льгот. Это может касаться как жилищных субсидий, льгот на оплату коммунальных услуг, так и бесплатного проезда в общественном транспорте, а также бесплатной правовой помощи и отдельных налоговых льгот.