Кто может получить компенсацию за уход?

Как объясняет Пенсионный фонд , оформить компенсацию могут не только близкие родственники. При определенных условиях ее назначают и людям, которые не находятся в родстве, но проживают вместе с человеком, нуждающимся в уходе, ведут общий быт и фактически осуществляют постоянный уход.

Самые высокие компенсации предусмотрены для ухода за людьми с инвалидностью в результате войны. Например, для лиц с подгруппой А I группы помощь может составлять 100% прожиточного минимума – 2595 гривен в месяц.

Размер компенсации определяют индивидуально. Для этого учитывается среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев, прожиточный минимум и другие показатели, установленные законодательством.

Обратите внимание! Сумма выплаты не может превышать прожиточный минимум на одного человека, который в 2026 году составляет 3 209 гривен.

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Почему компенсацию назначают не всем?

Одно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что I группа инвалидности автоматически дает право на государственную помощь. На самом деле при рассмотрении заявления оценивают не только состояние здоровья человека, но и другие обстоятельства.

В частности, проверяют:

нуждается ли человек в постоянном постороннем уходе;

подтверждено ли это медицинским заключением;

кто именно осуществляет уход;

проживают ли люди вместе;

ведут ли они общий быт.

Именно поэтому даже при наличии инвалидности компенсацию могут не назначить, если хотя бы одно из обязательных требований не выполнено.

Важно! Помощь обычно назначают на шесть месяцев с ежемесячной выплатой денежных средств. Для неработающих пенсионеров или людей с инвалидностью этот срок может составлять до одного года. Для этого необходимо подать заявление и подтвердить отсутствие работы трудовой книжкой или данными из Реестра застрахованных лиц.

Какие еще льготы могут получить люди с инвалидностью?

Кроме компенсации за уход, как мы пасали ранее, люди с инвалидностью могут претендовать на другие виды государственной поддержки, такие как обеспечение средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, льготный проезд, медицинские услуги и другие социальные гарантии.