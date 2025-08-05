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Економіка Соцвиплати Пенсіонерам знадобиться довідка про доходи: коли її вимагають і як отримати швидко
5 серпня, 14:52
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Пенсіонерам знадобиться довідка про доходи: коли її вимагають і як отримати швидко

Ірина Гайдук

Пенсіонерам в Україні у деяких випадках необхідно підтвердити свої доходи. Зокрема, це знадобиться, щоб оформити пільги.

Коли знадобиться довідка про доходи? 

Довідка про доходи пенсіонера – це документ, який підтверджує розмір пенсійних виплат людини за певний період, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

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Такий документ можуть вимагати у пенсіонера в Україні під час оформлення низки документів: 

  • для отримання пільги за комуналку;
  • для оформлення соціальних виплат;
  • для підтвердження платоспроможності пенсіонера, наприклад, під час отримання кредиту;
  • для оформлення документів у консульстві, зокрема на виїзд за кордон. 

Як оформити довідку про доходи? 

Оформити довідку про доходи пенсіонер може як особисто, завітавши у сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн:

  • на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
  • у мобільному застосунку ПФУ.

Щоб отримати довідку за допомогою порталу електронних послуг, потрібно виконати такі дії: 

  • натиснути на кнопку "Вхід", який знаходиться у верхньому кутку праворуч;
  • авторизуватися, скориставшись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
  • перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати функцію “Запит на отримання е-документів";
  • обрати вид довідки;
  • заповнити усі зазначені поля форми;
  • вказати період, за який формується довідка;
  • надати дозвіл на обробку персональних даних;
  • і, зрештою, натиснути пункт "Відправити до ПФУ". 

Ознайомитися із результатом опрацювання заяви пенсіонер може у розділі "Мої звернення". 

Варто знати! Оформити довідку про доходи онлайн має змогу також пенсіонер, який перебуває за кордоном і потребує підтвердження пенсійних нарахувань за певний період. 