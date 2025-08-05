Пенсіонерам в Україні у деяких випадках необхідно підтвердити свої доходи. Зокрема, це знадобиться, щоб оформити пільги.

Коли знадобиться довідка про доходи?

Довідка про доходи пенсіонера – це документ, який підтверджує розмір пенсійних виплат людини за певний період, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Такий документ можуть вимагати у пенсіонера в Україні під час оформлення низки документів:

для отримання пільги за комуналку;

для оформлення соціальних виплат;

для підтвердження платоспроможності пенсіонера, наприклад, під час отримання кредиту;

для оформлення документів у консульстві, зокрема на виїзд за кордон.

Як оформити довідку про доходи?

Оформити довідку про доходи пенсіонер може як особисто, завітавши у сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн:

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку ПФУ.

Щоб отримати довідку за допомогою порталу електронних послуг, потрібно виконати такі дії:

натиснути на кнопку "Вхід", який знаходиться у верхньому кутку праворуч;

авторизуватися, скориставшись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати функцію “Запит на отримання е-документів";

обрати вид довідки;

заповнити усі зазначені поля форми;

вказати період, за який формується довідка;

надати дозвіл на обробку персональних даних;

і, зрештою, натиснути пункт "Відправити до ПФУ".

Ознайомитися із результатом опрацювання заяви пенсіонер може у розділі "Мої звернення".

Варто знати! Оформити довідку про доходи онлайн має змогу також пенсіонер, який перебуває за кордоном і потребує підтвердження пенсійних нарахувань за певний період.