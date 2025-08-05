Пенсіонерам знадобиться довідка про доходи: коли її вимагають і як отримати швидко
Пенсіонерам в Україні у деяких випадках необхідно підтвердити свої доходи. Зокрема, це знадобиться, щоб оформити пільги.
Коли знадобиться довідка про доходи?
Довідка про доходи пенсіонера – це документ, який підтверджує розмір пенсійних виплат людини за певний період, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Такий документ можуть вимагати у пенсіонера в Україні під час оформлення низки документів:
- для отримання пільги за комуналку;
- для оформлення соціальних виплат;
- для підтвердження платоспроможності пенсіонера, наприклад, під час отримання кредиту;
- для оформлення документів у консульстві, зокрема на виїзд за кордон.
Як оформити довідку про доходи?
Оформити довідку про доходи пенсіонер може як особисто, завітавши у сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн:
- на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
- у мобільному застосунку ПФУ.
Щоб отримати довідку за допомогою порталу електронних послуг, потрібно виконати такі дії:
- натиснути на кнопку "Вхід", який знаходиться у верхньому кутку праворуч;
- авторизуватися, скориставшись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
- перейти до розділу "Комунікації з ПФУ" та обрати функцію “Запит на отримання е-документів";
- обрати вид довідки;
- заповнити усі зазначені поля форми;
- вказати період, за який формується довідка;
- надати дозвіл на обробку персональних даних;
- і, зрештою, натиснути пункт "Відправити до ПФУ".
Ознайомитися із результатом опрацювання заяви пенсіонер може у розділі "Мої звернення".
Варто знати! Оформити довідку про доходи онлайн має змогу також пенсіонер, який перебуває за кордоном і потребує підтвердження пенсійних нарахувань за певний період.