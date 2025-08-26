Глава МЗС Угорщини знову погрожує Україні зупинити постачання енергоносіїв. Він каже, що угорська влада не робить це зараз, адже вони жалкують українських дітей.

Яку заяву зробив Сіярто?

Сіярто відзначив, що Україна отримує декілька видів енергоносіїв з Угорщини. Зокрема і електроенергію, пише 24 Канал з посиланням на Harcosok órája.

Петер Сіярто Глава міністерства закордонних справ Угорщини Серед них особливо вирізняється електроенергія, на яку щомісяця припадає від 30% до 40% українського імпорту. Давайте замислимося, чого це призведе, якщо, скажімо, 30 – 40% імпорту електроенергії в країну припиниться, які наслідки це матиме.

Сіярто наголошує, що зупинка постачання енергоносіїв не відобразиться на українському уряді. Проте це гарантовано відчують українці.

Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де живуть маленькі діти, не було опалення, бо ці маленькі діти не можуть відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній президент,

– наголошує Сіярто.

Чому Сіярто погрожує Україні?

Під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Марком Карні на День Незалежності президент України Володимир Зеленський зробив натяк, що удари по нафтопроводу "Дружба" безпосередньо пов'язані з позицією Угорщини щодо вступу України до ЄС.

Володимир Зеленський Президент України Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини.

Сіярто сприйняв слова українського лідера як погрозу. Глава МЗС Угорщини закликав Зеленського припинити "напади на енергетичну безпеку".

Останніми днями Україна здійснила серйозні напади на наше енергопостачання. Напад на енергетичну безпеку – це напад на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету,

– каже Сіярто.

На заяви глави МЗС Угорщини відреагував Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Український урядовець закликав угорського міністра здійснити рішучі дії. Також Сибіга наголосив, що Сіярто не може вказувати президенту України.

Андрій Сибіга Глава міністерства закордонних справ України Я відповім по-угорськи. Вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках.

Зверніть увагу! Сибіга порекомендував Угорщині диверсифікуватися та стати незалежною від Росії.