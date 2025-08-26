Глава МИД Венгрии снова угрожает Украине остановить поставки энергоносителей. Он говорит, что венгерские власти не делают это сейчас, ведь они жалеют украинских детей.

Какое заявление сделал Сийярто?

Сийярто отметил, что Украина получает несколько видов энергоносителей из Венгрии. В том числе и электроэнергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Harcosok órája.

Петер Сийярто Глава министерства иностранных дел Венгрии Среди них особенно выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30% до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30 – 40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь.

Сийярто отмечает, что остановка поставок энергоносителей не отразится на украинском правительстве. Однако это гарантированно почувствуют украинцы.

Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент,

– отмечает Сийярто.

Почему Сийярто угрожает Украине?

Во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни на День Независимости президент Украины Владимир Зеленский сделал намек, что удары по нефтепроводу "Дружба" напрямую связаны с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии.

Сийярто воспринял слова украинского лидера как угрозу. Глава МИД Венгрии призвал Зеленского прекратить "нападения на энергетическую безопасность".

В последние дни Украина осуществила серьезные нападения на наше энергоснабжение. Нападение на энергетическую безопасность – это нападение на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета,

– говорит Сийярто.

На заявления главы МИД Венгрии отреагировал Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Украинский чиновник призвал венгерского министра осуществить решительные действия. Также Сибига отметил, что Сийярто не может указывать президенту Украины.

Андрей Сибига Глава министерства иностранных дел Украины Я отвечу по-венгерски. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что делать или говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках.

Обратите внимание! Сибига порекомендовал Венгрии диверсифицироваться и стать независимой от России.