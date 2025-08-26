Что известно о скандале в ФРС?

Беспрецедентный шаг означает существенное обострение противостояния президента с ФРС, которую он обвиняет в слишком медленном снижении процентных ставок, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Но Кук заявила, что президент не имеет "полномочий" ее уволить. Более того, она планирует продолжать выполнять свои обязанности.

В CNN объяснили, что в последнее время Трамп и члены его администрации начали критиковать Лизу Кук за якобы ипотечное мошенничество. Министерство юстиции США заявило, что планирует расследовать эти обвинения.

Президент Трамп пытался уволить меня "за провинность", хотя оснований для этого по закону не существует, и он не имеет таких полномочий. Я не уйду в отставку. Я буду продолжать выполнять свои обязанности ради американской экономики, как делаю это с 2022 года,

– заявила Кук.

Отмечается, что неизвестно, имеет ли Трамп юридическое право уволить Кук из-за этих обвинений. Но закон предусматривает, что президент может снять членов Совета управляющих ФРС только "за вину", однако четкое определение этого понятия отсутствует.

Что еще говорят в CNN? Проверка ипотечных документов, проведенная CNN, показала, что Кук оформила ипотеку на две недвижимости, каждая из которых была указана как ее основное место жительства. Однако неизвестно, почему она так сделала или сделала ли это сознательно.

Принимая во внимание ваше обманчивое и потенциально преступное поведение в финансовом деле... я больше не могу быть уверен в вашей добропорядочности. Как минимум, речь идет о столь грубой халатности в финансовых операциях, что ставит под сомнение вашу компетентность и надежность как финансового регулятора,

– сообщил Трамп в письме к Кук.

Бывший федеральный прокурор Шен Ву рассказал, что Минюст не открыл ни одного дела, и Кук не предъявлено обвинений. Поэтому пока вопрос о "вине" выглядит довольно сомнительным.

Обратите внимание! Несмотря на то, что решение может быть обжаловано в судах, вплоть до Верховного, увольнение Кук ставит центральный банк крупнейшей экономики мира в беспрецедентную ситуацию.

Чем эта ситуация угрожает ФРС?

В материале отмечается, что ФРС создана как независимая от политиков институция, чтобы сосредотачиваться на экономических данных, а не на политических соображениях, выполняя двойной мандат – сдерживать инфляцию и одновременно поддерживать занятость.

В частности исследования свидетельствуют: экономики с независимыми центробанками обычно демонстрируют лучшие результаты, в частности более низкую инфляцию.

Если шаг Трампа подорвет экономическое доверие к США, американские активы – от акций до доллара – могут резко потерять в цене,

– объяснили в тексте.

Это заставит инвесторов требовать более высокие премии за кредитование США.

Бывший заместитель председателя ФРС Алан Блайндер заявил, что сейчас Центробанк США пытаются превратить в инструмент администрации Трампа, что будет очень вредно для монетарной политики, если это произойдет.

Важно! Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которая является самым высоким членом демократов в банковском комитете Сената, заявила, что попытка Трампа уволить Кук - это "авторитарный захват власти, которое грубо нарушает Закон о Федеральной резервной системе и должно быть отменено судом".

Какие уже были проблемы у Трампа с ФРС?