Бояться санкцій: навіть дружні до Росії країни відмовляються від платіжної системи "Мір"

Через повномасштабну війну в Україні, з Росії пішли міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard, тож агресорка залишилась лише зі своєю платіжною системою "Мір". До неї підключились дев’ять країн, але банки шести з них відмовились від неї після того, як Мінфін США пригрозив накласти санкції на будь-кого, хто допомагає або підтримує її використання.

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Співрозмовник Bloomberg повідомив, що Центробанк був не готовий до такого рівня тиску, тож змушений шукати альтернативи. Як виявилось, якщо торгові санкції щодо Росії багато хто готовий обходити, то ситуація з відмовою від "Мір" показала реальну ситуацію та відношення так званих дружніх країн до агресорки. Для них очевидно вплив та міць США і ЄС вагоміші за псевдо важливість Росії.

Які країни відмовились від карток "Мір"

Наприкінці вересня національний процесинговий центр Узбекистану припинив обробку карток "Мір".

Що стосується питань відповідності, важко визначити, чи підпадає під санкції користувач цієї картки чи ні,

– сказав Бехзод Хамраєв, заступник голови центрального банку Узбекистану.

Також від обробки карток системи "Мір" відмовилися киргизстанські, таджикистанські, в'єтнамські та казахстанські банки.

Центральний банк Шрі-Ланки заявив, що не прийматиме картки "Мір" у місцевому банківському секторі через санкції США. Разом з тим Індонезія обговорює впровадження "Мір".

Санкції США можуть вплинути на процес прийняття рішень,

– заявив посол Індонезії Хосе Антоніо Морато Таварес.

У Росії підтвердили відмову дружніх країн від "Мір"

Частково роботу із російською платіжною системою зберегли лише Вірменія, Білорусь та Казахстан.

На сайті "Міру" вже прибрали розділ з іноземними партнерами системи. Президент Російської асоціації електронних грошей та грошових переказів Віктор Достов пов'язує відмову від співпраці з надто високими ризиками та надто низькими вигодами від збереження відносин із системою "Мір".

Занепокоєння вторинними санкціями переважує інтерес до комісійних доходів. Тепер кожен буде змушений використовувати якісь приватні рішення в багатьох країнах,

– прокоментував він.

До слова, пресслужба Центробанку Росії не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря на цю тему.