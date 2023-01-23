Питання справедливості: коли Україна отримає заморожені російські активи

Президент Європейської Ради закликає лідерів ЄС пожвавити обговорення надання Україні заморожених російських активів. Розглядається також варіант отримання і передачі доходів від цієї суми.

Мішель сказав, що очікує, що лідери ЄС "нададуть деякого імпульсу" обговоренням. Він додав, що, попри юридичні перешкоди для арешту активів, існував "серйозний політичний інтерес у досягненні прогресу в цьому питанні та його вирішенні".

Актуально Питання часу, – експерт певен, що наступна влада Росії виплатить репарації Україні

Прибутки від заморожених доходів

Шарль Мішель, який представляє 27 національних лідерів блоку, сказав, що хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського центрального банку для отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на зусилля з відновлення.

Це питання справедливості. Це має бути зроблено відповідно до правових принципів,

— сказав Мішель в інтерв’ю.

Наприкінці минулого року Європейська комісія висунула ідею перевести заморожені активи російської держави у фонд, де ними можна було б активно керувати, щоб отримати прибуток, щоб допомогти заплатити за відновлення України.

Заклик Мішеля до руху в цьому регіоні прозвучав попри глибокий скептицизм деяких держав-членів щодо сумісності конфіскації активів із верховенством права та попередження про те, що будь-які дії необхідно ретельно координувати між союзниками.

Скільки російських активів заморозили у ЄС

ЄС та його союзники заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, розміщених на закордонних рахунках Центробанком Росії на початку конфлікту, який почався наприкінці лютого минулого року. Згодом Москва заявила, що санкції центрального банку заморозили близько 300 мільярдів доларів з її валютних резервів.

Офіційні особи з усього ЄС та його інституцій, у тому числі Жозеп Боррель, його головний дипломат, згодом висунули ідею арешту цих активів для використання у відбудові зруйнованої інфраструктури України.

У вересні минулого року Україна, Брюссель і Світовий банк оцінили вартість реконструкції та відновлення в Україні трохи менше ніж у 350 мільярдів євро. Відтоді ймовірна необхідна сума лише зростала, оскільки щотижневі російські ракетні атаки та атаки безпілотників завдавали шкоди критично важливим об’єктам цивільної інфраструктури, таким як електростанції та житло.

Ті спекуляції про те, що ми не зможемо, наприклад, використовувати заморожені активи, мене справді лякають, тому що я вважаю, що Росія повинна нести повну відповідальність. Країна, яка має фінансувати відбудову України, — це Росія,

– сказав Віргініус Сінкявічюс, комісар ЄС з навколишнього середовища.

В чому полягають складнощі

Деякі офіційні особи стверджують, що це може створити ризикований прецедент, роздмухуючи ризики фінансової стабільності, піднімаючи питання щодо статусу безпечних активів валютних резервів. Це також може вимагати прийняття нового законодавства в юрисдикціях, залучених до заморожування активів, включаючи США.

Звичайно, це має бути законним. Це єдиний спосіб отримати схвалення від держав-членів, а також від міжнародної спільноти. Я не думаю, що це має бути лише ЄС. Решта країн G7 принаймні повинні приєднатися до нас у цьому,

— сказав Сінкявічус минулого тижня.

Розмови про держактиви йдуть паралельно зі спробами в комісії спростити арешт активів російських олігархів, які перебувають під санкціями. Ключовою частиною цього є те, щоб ухилення від санкцій стало злочином у всьому ЄС, що спростило б конфіскацію основних активів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Росія платить щонайменше один мільярд доларів за війну з Україною щодня. Більш того, економіка агресорки стає все менш стійкою.