Хто може отримати дві пенсії після смерті родича

В Україні передбачено одноразову виплату допомоги тим, хто самостійно організував поховання пенсіонера. Така виплата надається родичам цивільних і військових пенсіонерів.

Яку виплату дають на поховання

Розмір цієї допомоги становить суму, еквівалентну двом місячним пенсіям померлого на момент його смерті, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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У випадку смерті військового пенсіонера або іншої особи, яка підпадає під дію Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", члени родини або особа, яка займалася похованням, можуть отримати допомогу у розмірі трьох пенсій.

Водночас сума не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

Важливо! Якщо поховання здійснювалося коштом держави, допомога не нараховується.

Як отримати виплату

Щоб отримати виплату на поховання померлого пенсіонера, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати пакет документів:

заяву про призначення допомоги на поховання;

документ із податковим номером (ІПН);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про смерть;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідку про смерть пенсіонера.

Зауважте! Якщо смерть настала за кордоном, потрібно подати офіційний документ про смерть, виданий уповноваженим органом іноземної держави.