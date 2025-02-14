Хто з українців може отримати одразу дві субсидії
- Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати дві субсидії: на комунальні послуги та оренду житла.
- Для отримання субсидії орендар та орендодавець не повинні бути родичами, і орендар не має отримувати іншу допомогу на проживання від держави.
Внутрішньо переміщені особи в Україні станом на зараз можуть отримати одночасно дві субсидії. Одна може допомогти з витратами на комуналку, а інша — на оренду житла.
Хто та за яких умов може отримати дві субсидії
Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
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Так субсидія на оренду житла для ВПО – це додаткова фінансова допомога родинам з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які змушені орендувати житло через те втрату його внаслідок російської агресії та окупації. Цей механізм запрацював з 29 січня 2025 року.
Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово - комунальні послуги,
– зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Так оформити субсидію на оренду житла можуть:
- внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів;
- ВПО з територій, на яких ведуться бойові дії;
- особи, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.
Зокрема є ще й такі вимоги:
- орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами;
- орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;
- орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".
Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини. Адже братимуться до уваги середній дохід на одну особу в сім'ї, кількість членів сім'ї і вартість оренди житла в конкретному регіоні,
– йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Важливо! Механізм передбачає і покриття податків, які має сплатити орендодавець (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір тощо).