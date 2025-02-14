Хто та за яких умов може отримати дві субсидії

Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Читайте також Як українцям правильно порахувати субсидію

Так субсидія на оренду житла для ВПО – це додаткова фінансова допомога родинам з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які змушені орендувати житло через те втрату його внаслідок російської агресії та окупації. Цей механізм запрацював з 29 січня 2025 року.

Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово - комунальні послуги,

– зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Так оформити субсидію на оренду житла можуть:

внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів;

ВПО з територій, на яких ведуться бойові дії;

особи, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.

Зокрема є ще й такі вимоги:

орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб;

орендодавець не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".

Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини. Адже братимуться до уваги середній дохід на одну особу в сім'ї, кількість членів сім'ї і вартість оренди житла в конкретному регіоні,

– йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Важливо! Механізм передбачає і покриття податків, які має сплатити орендодавець (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір тощо).