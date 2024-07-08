Росії прогнозують економічну "тиху кризу"

У другій половині 2024 року економіка Росії може опинитися у стані "тихої кризи". Натомість споживання громадян і капітальні інвестиції – опиняться під загрозою через можливе підвищення Центробанком ключової ставки, пишуть російські ЗМІ.

Росії прогнозують кризу

Такого висновку дійшли аналітики Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), установи, тісно пов'язаної з російським урядом.

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Експерти відзначають, що, незважаючи на видиме прискорення зростання кредитних портфелів банків, реальна динаміка сповільнюється через зростання інфляції.

Це вже є ознакою майбутнього охолодження,

– пишуть аналітики.

На думку аналітиків, потенційне підвищення процентних ставок у відповідь на зростання інфляції може призвести до того, що позичальники зі значним борговим навантаженням не зможуть погашати існуючі борги за рахунок нових кредитів.

ЦМАКП охарактеризував поточну ситуацію як "тиху кризу", прогнозуючи помірне зростання простроченої заборгованості за малими кредитами та збільшення кількості вимушених реструктуризацій за великими кредитами. Крім того, концентрація кредитних портфелів і зниження адекватності капіталу в кількох системно важливих банках може призвести до необхідності їхньої рекапіталізації.

Нещодавнє зниження обмінного курсу російського рубля призвело до того, що Росія вийшла зі списку десяти найбільших економік світу в доларовому еквіваленті.