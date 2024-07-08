Що передбачає нова Стратегія

За повідомленням Нацбанку, у межах нової Стратегії фінансової грамотності особливу увагу буде приділено роботі з підприємцями та дорослим населенням, зокрема ветеранами, внутрішньо переміщеними особами та людьми старшого віку.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Системна й злагоджена робота сприятиме посиленню фінансової стійкості українців, набуттю навичок ефективного управління особистими, родинними фінансами та фінансами бізнесу за будь-яких умов.

Водночас реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями:

Якісна базова фінансова освіта. У межах стратегії передбачено заходи з підвищення фінансової грамотності для дошкільнят, школярів і студентів. Відповідальне фінансове життя. В Україні будуть створювати навчальні ресурси для розвитку фінансових навичок на різних етапах життя. Ці ресурси допоможуть ефективно управляти особистими фінансами в кризових умовах, підвищувати обізнаність про економіку, фінансові продукти, а також права та обов'язки споживачів фінансових послуг. Фінансово обізнані підприємці. В Україні вперше впроваджується всебічний підхід до підвищення фінансової грамотності підприємців. Просунута цифрова фінансова грамотність. У межах Стратегії передбачено створення навчальних матеріалів і організацію заходів для підвищення обізнаності про цифрові фінансові послуги, безпеку платежів та захист від кібершахрайства. Сприятлива екосистема для розвитку фінансової грамотності. Зокрема, це стосується розвитку екосистеми фінансової грамотності в Україні, а також встановлення співпраці як всередині країни, так і з представниками міжнародних організацій та інших країн.

Цікаво! Ініціатор створення цього документа – Національний банк України. До міжвідомчої робочої групи також долучилися представники Мінекономіки, МОН, Мінцифри, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Державної установи "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".