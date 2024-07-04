Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

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НБУ хоче запровадити ліміти

Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою та сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення,

– сказав Пишний.

Голова Нацбанку пояснив, що представники структури зараз перебувають на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем. НБУ збирає їхні позиції та проводить аналіз. Проте, за словами Пишного, НБУ стійкий у своєму намірі "знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми".

До слова, робочий варіант обмежень включає 30 вихідних переказів на місяць на 100 000 гривень. Йдеться лише про Р2Р-перекази (операції з переказом коштів з карти на карту). Як зазначав голова НБУ Андрій Пишний, це не торкнеться 95% громадян. Проте, у разі потреби, Нацбанк може підвищити встановлені ліміти.

Водночас зазначалося, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні за кількістю, ні за сумою.