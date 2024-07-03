Що робити із пошкодженими купюрами

Значно пошкоджені банкноти гривні, що постраждали від пожежі та вогню, можуть бути передані на експертизу для відшкодування збитків. Для цього потрібно підтвердити справжність та платіжну спроможність банкнот.

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Тобто, за результатами спеціального дослідження українцям може бути відшкодована відповідна сума грошей. Однак, слід знати, що неплатіжні банкноти Нацбанк не відшкодовує.

Зауважте! Відповідне дослідження проводиться Національним банком України безкоштовно.

Куди звертатися із пошкодженими банкнотами

Якщо у вашому регіоні відсутній підрозділ грошового обігу Національного банку України, слід звернутися до уповноважених банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Разом із пошкодженими банкнотами слід надати довідку про пожежу, катастрофу або іншу надзвичайну ситуацію та вказати у заяві причину пошкодження банкнот.

Зауважте! В умовах воєнного стану для спрощення процедури обміну пошкоджених вогнем банкнот регіональним підрозділам грошового обігу НБУ були надані відповідні роз’яснення щодо їх приймання та обміну.