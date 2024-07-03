Что делать с поврежденными купюрами
Значительно поврежденные банкноты гривны, пострадавшие от пожара и огня, могут быть переданы на экспертизу для возмещения убытков. Для этого нужно подтвердить подлинность и платежную способность банкнот.
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То есть, по результатам специального исследования украинцам может быть возмещена соответствующая сумма денег. Однако, следует знать, что неплатежные банкноты Нацбанк не возмещает.
Куда обращаться с поврежденными банкнотами
Если в вашем регионе отсутствует подразделение денежного обращения Национального банка Украины, следует обратиться в уполномоченные банки:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ.
Вместе с поврежденными банкнотами следует предоставить справку о пожаре, катастрофу или другую чрезвычайную ситуацию и указать в заявлении причину повреждения банкнот.