Что делать с поврежденными купюрами

Значительно поврежденные банкноты гривны, пострадавшие от пожара и огня, могут быть переданы на экспертизу для возмещения убытков. Для этого нужно подтвердить подлинность и платежную способность банкнот.

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То есть, по результатам специального исследования украинцам может быть возмещена соответствующая сумма денег. Однако, следует знать, что неплатежные банкноты Нацбанк не возмещает.

Куда обращаться с поврежденными банкнотами

Если в вашем регионе отсутствует подразделение денежного обращения Национального банка Украины, следует обратиться в уполномоченные банки:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Вместе с поврежденными банкнотами следует предоставить справку о пожаре, катастрофу или другую чрезвычайную ситуацию и указать в заявлении причину повреждения банкнот.