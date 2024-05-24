Що сказали у НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток.

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Андрій Пишний Голова НБУ За результатами аналізу, ті обмеження, які НБУ вбачає за доцільне обговорити, передбачають обмеження щомісячні до 30 переказів, це не торкнеться 98% українців. Наступне обмеження, яке ми пропонуємо – обмежити загальну суму до 100 тисяч на місяць. Таке обмеження не торкнеться 95% українців.

Він додав, що у разі потреби ліміти можуть збільшити.

Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти,

– сказав він.

Пишний наголосив, що будуть обмежуватися виключно вихідні операції, а жодні операції з застосуванням IBAN обмежуватися не будуть ні по кількості, ні по сумі.

Нагадаємо! Робочий варіант обмежень включає 30 вихідних переказів на місяць на 100 000 гривень. Йдеться лише про Р2Р-перекази (операції з переказом коштів з карти на карту).