Что сказали в НБУ
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор проанализировал семь крупнейших банков, которые охватывают 91% всей эмиссии карт.
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По результатам анализа, те ограничения, которые НБУ считает целесообразным обсудить, предусматривают ограничения ежемесячные до 30 переводов, это не коснется 98% украинцев. Следующее ограничение, которое мы предлагаем – ограничить общую сумму до 100 тысяч в месяц. Такое ограничение не коснется 95% украинцев.
Он добавил, что в случае необходимости лимиты могут увеличить.
Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиента банка, дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты,
– сказал он.
Пышный подчеркнул, что будут ограничиваться исключительно исходящие операции, а никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут ни по количеству, ни по сумме.