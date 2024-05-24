На яку етапі перемовини

Росіяни зруйнували значну частину української енергосистеми. Щоб розв'язати цю проблему Україна прагне збільшити кількість імпортованої електроенергії з ЄС.

Читайте також Гонтарева заявила, що Україна втратила 200 мільярдів через політику НБУ

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ми ведемо переговори. Наше завдання – максимізувати цю цифру. Технічно ми можемо отримувати понад 2 000 мегаватів в годину, навіть 2 400 мегаватів в годину. Я впевнений, що рішення буде ухвалено.

Станом на тепер Україна може імпортувати з ЄС максимально 1 700 мегаватів в годину. Новий максимум, відносно якого ведуться переговори, поки невідомий.

Чому виникає дефіцит

Російські атаки завдали збитків українській енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Станом на тепер, втрачено близько 8 тисяч мегаватів потужностей. Ремонтні роботи тривають.

Щоб уникнути значного дефіциту, регулятор вимушений ввести відключення для промислових та побутових споживачів. Виключення складає критична інфраструктура, яку забезпечуватимуть стабільно.

Зверніть увагу! Ремонт деякого обладнання триватиме близько року, отже, відключення можуть бути не тільки влітку, а і восени та взимку.