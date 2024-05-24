На яку етапі перемовини
Росіяни зруйнували значну частину української енергосистеми. Щоб розв'язати цю проблему Україна прагне збільшити кількість імпортованої електроенергії з ЄС.
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Ми ведемо переговори. Наше завдання – максимізувати цю цифру. Технічно ми можемо отримувати понад 2 000 мегаватів в годину, навіть 2 400 мегаватів в годину. Я впевнений, що рішення буде ухвалено.
Станом на тепер Україна може імпортувати з ЄС максимально 1 700 мегаватів в годину. Новий максимум, відносно якого ведуться переговори, поки невідомий.
Чому виникає дефіцит
Російські атаки завдали збитків українській енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Станом на тепер, втрачено близько 8 тисяч мегаватів потужностей. Ремонтні роботи тривають.
Щоб уникнути значного дефіциту, регулятор вимушений ввести відключення для промислових та побутових споживачів. Виключення складає критична інфраструктура, яку забезпечуватимуть стабільно.