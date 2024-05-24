Чому втрачено кошти

На думку Гонтаревої, Мінфін та НБУ недоотримали 200 мільярдів гривень. На це вплинули монетарна та валютна політика регулятора.

Читайте також Скільки коштів витратив ПФУ на фінансування пенсій у травні

Валерія Гонтарева Колишня голова Національного банку України Так, девальвація почалась, але ви запізнилися, так само і зі зниженням процентної ставки. Запізнення – це реальні витрати для країни. Я думаю, що якщо ми розраховуємо всі ці затримки, то неправильна політика НБУ призвела до того, що Міністерство фінансів і вся країна втратила близько 200 мільярдів гривень.

Гонтарева називає головною помилкою НБУ те, що він протягом довгого часу не девальвував офіційний курс гривні. Щобільше, регулятор продовжував його утримувати після зростання долара з 29,25 до 36,6 гривні, без впровадження лібералізації.

Саме такі рішення Гонтарева називає причиною значної різниці.між номінальним та реальним курсом. За оцінкою ексочільниці НБУ, гривня була переоцінена на орієнтовно 20%.

Яким має бути курс долара

Колишня голова НБУ вважає, що курс зараз мав би сягнути 42 гривень, однак, НБУ його стримує. Гонтарева наголошує на непотрібності цих дій. Вона каже, що слабша гривня могла б допомогти заробити експортерам.

Коли в середині 2022 року підвищили ставку – це було правильно. Але, треба було відразу розпочинати валютну лібералізацію ринку, і відпускати курс,

– зауважує Гонтарева.

Ексголова НБУ наголошує, що регулятор мав би керувати курсом гнучкіше. Великі резерви, за її словами, лише шкодять, адже вони дають привід міжнародним партнерам відмовитись від додаткової допомоги для України.