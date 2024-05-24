Скільки коштів ПФУ витратив на пенсії
Зокрема, на пенсійні виплати було спрямовано 58,7 мільярда гривень. З них 9,9 мільярда гривень було розподілено через АТ "Укрпошта", а решта 48,8 мільярда гривень — через уповноважені банки.
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Також було виділено 2 970,5 мільйона гривень на житлові субсидії та пільги. Страхові виплати сягнули 2 444,3 мільйона гривень, у тому числі 1 291,3 мільйона гривень було використано на оплату лікарняних.
Чому пенсіонеру можуть скасувати виплати
Пенсії можуть бути скасовані з різних причин, серед яких неправильно подана інформація або зміни у статусі, що дозволяли отримувати пенсію. Ось основні обставини, за якими можуть припинити пенсійні виплати:
- Подання неправдивих документів. Скасування пенсії відбувається, якщо вона була призначена на основі документації з фальшивими даними.
- Переїзд за кордон. Виплати припиняються, якщо пенсіонер переїжджає на постійне проживання за межі України, за винятком випадків, визначених міжнародними угодами.
- Смерть пенсіонера.
- Неотримання пенсії. Якщо пенсіонер не отримує пенсійні виплати через пошту протягом півроку.
- Зміна статусу інвалідності. Виплати скасовуються, якщо особу більше не визнають інвалідом.
- Працевлаштування. Пенсія за вислугу років припиняється, якщо особа влаштується на роботу, яка також дає право на пенсію за цією ж категорією.
- Інші законодавчі випадки. Наприклад, закінчення терміну навчання дітей, які отримували пенсію як діти померлих годувальників.
Також скасування може статися, якщо банк, через який відбувалися виплати, виключається з переліку уповноважених на виплату пенсій.