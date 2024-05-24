Скільки коштів ПФУ витратив на пенсії

Зокрема, на пенсійні виплати було спрямовано 58,7 мільярда гривень. З них 9,9 мільярда гривень було розподілено через АТ "Укрпошта", а решта 48,8 мільярда гривень — через уповноважені банки.

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Також було виділено 2 970,5 мільйона гривень на житлові субсидії та пільги. Страхові виплати сягнули 2 444,3 мільйона гривень, у тому числі 1 291,3 мільйона гривень було використано на оплату лікарняних.

Зауважте! В травні Пенсійний фонд України також надав 788 тисяч послуг громадянам, які звернулись до органів фонду.

Чому пенсіонеру можуть скасувати виплати

Пенсії можуть бути скасовані з різних причин, серед яких неправильно подана інформація або зміни у статусі, що дозволяли отримувати пенсію. Ось основні обставини, за якими можуть припинити пенсійні виплати:

Подання неправдивих документів. Скасування пенсії відбувається, якщо вона була призначена на основі документації з фальшивими даними.

Скасування пенсії відбувається, якщо вона була призначена на основі документації з фальшивими даними. Переїзд за кордон. Виплати припиняються, якщо пенсіонер переїжджає на постійне проживання за межі України, за винятком випадків, визначених міжнародними угодами.

Виплати припиняються, якщо пенсіонер переїжджає на постійне проживання за межі України, за винятком випадків, визначених міжнародними угодами. Смерть пенсіонера .

. Неотримання пенсії. Якщо пенсіонер не отримує пенсійні виплати через пошту протягом півроку.

Якщо пенсіонер не отримує пенсійні виплати через пошту протягом півроку. Зміна статусу інвалідності. Виплати скасовуються, якщо особу більше не визнають інвалідом.

Виплати скасовуються, якщо особу більше не визнають інвалідом. Працевлаштування. Пенсія за вислугу років припиняється, якщо особа влаштується на роботу, яка також дає право на пенсію за цією ж категорією.

Пенсія за вислугу років припиняється, якщо особа влаштується на роботу, яка також дає право на пенсію за цією ж категорією. Інші законодавчі випадки. Наприклад, закінчення терміну навчання дітей, які отримували пенсію як діти померлих годувальників.

Також скасування може статися, якщо банк, через який відбувалися виплати, виключається з переліку уповноважених на виплату пенсій.