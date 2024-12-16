Коли потрібно замінити пенсійне посвідчення
Пенсійне посвідчення необхідно замінити у низці випадків, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний Фонд.
Читайте також: Втрата пенсії: у ПФУ пояснили, кому загрожує припинення виплат
Таким чином, заміна пенсійного посвідчення необхідна в таких випадках:
- старе посвідчення стало непридатним;
- документ втрачено;
- пенсіонеру призначено інший вид пенсії;
- відбулися зміни в особистих даних пенсіонера.
Під час подання заяви необхідно пред’явити паспорт, реєстраційний номер платника податків та фотографію розміром 3 на 2,5 сантиметра.
- Пенсійне посвідчення в "Дії"
Пенсіонери, які отримали посвідчення за віком після 2014 року, автоматично побачать електронний документ у застосунку "Дія". Інші користувачі мають додати його самостійно.
Наприклад, ті, хто користується посвідченням у вигляді книжечки, але хочуть мати його в додатку, повинні звернутися до Пенсійного фонду для заміни документа. Це можна зробити онлайн за відповідним посиланням або в будь-якому сервісному центрі.