Сколько средств ПФУ потратил на пенсии

В частности, на пенсионные выплаты было направлено 58,7 миллиарда гривен. Из них 9,9 миллиарда гривен было распределено через АО "Укрпочта", а остальные 48,8 миллиарда гривен - через уполномоченные банки.

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Также было выделено 2 970,5 миллиона гривен на жилищные субсидии и льготы. Страховые выплаты достигли 2 444,3 миллиона гривен, в том числе 1 291,3 миллиона гривен было использовано на оплату больничных.

Заметьте! В мае Пенсионный фонд Украины также предоставил 788 тысяч услуг гражданам, которые обратились в органы фонда.

Почему пенсионеру могут отменить выплаты

Пенсии могут быть отменены по разным причинам, среди которых неправильно поданная информация или изменения в статусе, что позволяли получать пенсию. Вот основные обстоятельства, по которым могут прекратить пенсионные выплаты:

Подача ложных документов. Отмена пенсии происходит, если она была назначена на основе документации с фальшивыми данными.

Отмена пенсии происходит, если она была назначена на основе документации с фальшивыми данными. Переезд за границу. Выплаты прекращаются, если пенсионер переезжает на постоянное проживание за пределы Украины, за исключением случаев, определенных международными соглашениями.

Выплаты прекращаются, если пенсионер переезжает на постоянное проживание за пределы Украины, за исключением случаев, определенных международными соглашениями. Смерть пенсионера .

. Неполучение пенсии. Если пенсионер не получает пенсионные выплаты через почту в течение полугода.

Если пенсионер не получает пенсионные выплаты через почту в течение полугода. Изменение статуса инвалидности. Выплаты отменяются, если лицо больше не признают инвалидом.

Выплаты отменяются, если лицо больше не признают инвалидом. Трудоустройство. Пенсия за выслугу лет прекращается, если лицо устроится на работу, которая также дает право на пенсию по этой же категории.

Пенсия за выслугу лет прекращается, если лицо устроится на работу, которая также дает право на пенсию по этой же категории. Другие законодательные случаи. Например, окончание срока обучения детей, которые получали пенсию как дети умерших кормильцев.

Также отмена может произойти, если банк, через который происходили выплаты, исключается из перечня уполномоченных на выплату пенсий.