Борги та тарифи ростуть: як російська влада тягне на дно громадян та бізнеси

Російський бізнес отримує все менше прибутку. Однак його борги продовжують активно зростати. Водночас витрати простих росіян на життя також збільшуються.

Що відбувається у Росії щодо боргів

У першому півріччі прибуток російських організацій вже зменшився на 8,3%, про що повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Збитки зросли на 5% – до 5,4 трильйона рублів. Сальдований фінансовий результат скоротився на 13,3%, до 11,7 трильйона рублів.

Частка прибуткових компаній знизилася до 66,5%.

Збитковими стали 21,5 тисячі підприємств.

Зокрема, корпоративний борг перевищив 122 трильйони рублів. Прострочена дебіторська заборгованість за рік зросла на 22,5% – до 8,8 трильйона рублів. А борги юридичних осіб та індивідуальних підприємців перед банками на 1 серпня становили 3,19 трильйона рублів.

Заборгованість із зарплати за рік збільшилася майже в півтора раза, на 47,4% – до 2,42 мільярда рублів. На відсотки за кредитами підприємства витрачають 36 – 37% прибутку.

Як зростає ціна на комуналку у Росії

Водночас для населення дорожчає усе, зокрема комунальні послуги. Мінекономрозвитку планує їхнє подорожчання:

на 11% у 2027 році;

на 8,6% – у 2028 році;

на 7,6% у 2029 році.

Електроенергія для населення має зрости на 14,4%, 12,1% і 10,1% відповідно.

Влада пояснює підвищення тарифів просто: необхідністю ремонтувати мережі. У 2025 році заміни потребували близько 30% теплових мереж, 41% вуличних водопроводів і 45% каналізаційних мереж.

Але прострочена заборгованість перед підприємствами ЖКГ на 1 квітня досягла 11,56 мільярда доларів. Борг населення становив 5,18 мільярда доларів.

У 2029 році середній платіж за комунальні послуги буде на 29,7% вищим, ніж після індексації 2026 року. Порівняно з кінцем 2024 року зростання становитиме близько 60%,

– пишуть у СЗРУ.

Підприємства мають все менше коштів після сплати кредитів, а населення – після оплати комунальних послуг. А бізнес і громадяни накопичують та збільшують прострочені платежі.

Нагадаємо, що Росія активно "залазить у борги" через війну в Україні. Цьогоріч план чистих запозичень зросте на 26% – до 5 трильйонів рублів.

А вартість електроенергії для бізнесу також збираються підвищувати. Наприклад, на цілих 4 – 6% на рік у регіонах із суттєвими витратами на захист і відновлення інфраструктури.