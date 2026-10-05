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5 жовтня, 14:08
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Борги та тарифи ростуть: як російська влада тягне на дно громадян та бізнеси

Валерія Моргун

Російський бізнес отримує все менше прибутку. Однак його борги продовжують активно зростати. Водночас витрати простих росіян на життя також збільшуються.

Що відбувається у Росії щодо боргів

 У першому півріччі прибуток російських організацій вже зменшився на 8,3%, про що повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Збитки зросли на 5% – до 5,4 трильйона рублів. Сальдований фінансовий результат скоротився на 13,3%, до 11,7 трильйона рублів.

  • Частка прибуткових компаній знизилася до 66,5%.
  • Збитковими стали 21,5 тисячі підприємств. 

Зокрема, корпоративний борг перевищив 122 трильйони рублів. Прострочена дебіторська заборгованість за рік зросла на 22,5% – до 8,8 трильйона рублів. А борги юридичних осіб та індивідуальних підприємців перед банками на 1 серпня становили 3,19 трильйона рублів.

Заборгованість із зарплати за рік збільшилася майже в півтора раза, на 47,4% – до 2,42 мільярда рублів. На відсотки за кредитами підприємства витрачають 36 – 37% прибутку.

Як зростає ціна на комуналку у Росії

Водночас для населення дорожчає усе, зокрема комунальні послуги. Мінекономрозвитку планує їхнє подорожчання:

  • на 11% у 2027 році;
  • на 8,6% – у 2028 році;
  • на 7,6% у 2029 році.

Електроенергія для населення має зрости на 14,4%, 12,1% і 10,1% відповідно.

Влада пояснює підвищення тарифів просто: необхідністю ремонтувати мережі. У 2025 році заміни потребували близько 30% теплових мереж, 41% вуличних водопроводів і 45% каналізаційних мереж.

Але прострочена заборгованість перед підприємствами ЖКГ на 1 квітня досягла 11,56 мільярда доларів. Борг населення становив 5,18 мільярда доларів.

 У 2029 році середній платіж за комунальні послуги буде на 29,7% вищим, ніж після індексації 2026 року. Порівняно з кінцем 2024 року зростання становитиме близько 60%,
– пишуть у СЗРУ.

Підприємства мають все менше коштів після сплати кредитів, а населення – після оплати комунальних послуг. А бізнес і громадяни накопичують та збільшують прострочені платежі.

Нагадаємо, що Росія активно "залазить у борги" через війну в Україні. Цьогоріч план чистих запозичень зросте на 26% – до 5 трильйонів рублів.

А вартість електроенергії для бізнесу також збираються підвищувати. Наприклад, на цілих 4 – 6% на рік у регіонах із суттєвими витратами на захист і відновлення інфраструктури.

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