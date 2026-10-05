Что происходит в России с долгами

В первом полугодии прибыль российских организаций уже сократилась на 8,3%, о чем сообщила Служба внешней разведки Украины.

Убытки выросли на 5% – до 5,4 триллиона рублей. Сальдо финансового результата сократилось на 13,3%, до 11,7 триллиона рублей.

Доля прибыльных компаний снизилась до 66,5%.

Убыточными стали 21,5 тысячи предприятий.

В частности, корпоративный долг превысил 122 триллиона рублей. Просроченная дебиторская задолженность за год выросла на 22,5% – до 8,8 триллиона рублей. А долги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед банками на 1 августа составляли 3,19 триллиона рублей.

Задолженность по зарплате за год увеличилась почти в полтора раза, на 47,4% – до 2,42 миллиарда рублей. На выплату процентов по кредитам предприятия тратят 36–37% прибыли.

Как растет цена на коммунальные услуги в России

В то же время для населения дорожает все, в частности коммунальные услуги. Минэкономразвития планирует их подорожание:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

на 11% в 2027 году;

на 8,6% – в 2028 году;

а также на 7,6% в 2029 году.

Стоимость электроэнергии для населения должна вырасти на 14,4%, 12,1% и 10,1% соответственно.

Власти объясняют повышение тарифов просто: необходимостью ремонта сетей. В 2025 году в замене нуждались около 30% тепловых сетей, 41% уличных водопроводов и 45% канализационных сетей.

Однако просроченная задолженность перед предприятиями ЖКХ на 1 апреля достигла 11,56 миллиарда долларов. Долг населения составил 5,18 миллиарда долларов.

В 2029 году средний платеж за коммунальные услуги будет на 29,7% выше, чем после индексации 2026 года. По сравнению с концом 2024 года рост составит около 60%,

– сообщают в СЗРУ.

У предприятий остается все меньше средств после выплаты кредитов, а у населения – после оплаты коммунальных услуг. А бизнес и граждане накапливают и увеличивают просроченные платежи.

Напомним, что Россия активно "залезает в долги" из-за войны в Украине. В этом году план чистых заимствований вырастет на 26% – до 5 триллионов рублей.

А стоимость электроэнергии для бизнеса также собираются повышать. Например, на целых 4–6% в год в регионах с существенными расходами на защиту и восстановление инфраструктуры.