Економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити вже цього року, – Гетманцев

Уже до кінця 2024 року в Україні можуть запровадити економічне бронювання від мобілізації. Це дуже складне питання, тому так довго обговорюється.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Данило Гетманцев наголосив, що йдеться про соціально чутливе питання.

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Економічне бронювання

Гетманцев пояснив, чому так довго тривають дискусії щодо економічного бронювання.

Бо це складне соціально-політичне рішення. Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання,

– заявив нардеп.

На думку Гетманцева, це одне й найскладніших питань за 5 років. Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені, переконаний голова профільного комітету ВРУ.

"Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", – зазначив народний депутат.

Втім, на питання журналіста, чи реально запровадити економічне бронювання вже цього року, Гетьманцев відповів: "Так".

Також зазначив, що, за підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в держбюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 мільярдів гривень.

Це з урахуванням того, що більшість військовозобов'язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менш ніж 35 тисяч гривень, будуть отримувати по 35 тисяч,

– додав нардеп.

На думку Гетманцева, критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути. Йдеться про будь-який варіант бронювання – чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться.

Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті – це правильне рішення,

– наголосив нардеп.

Додав, як і у випадку з детінізацією, ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, "не є певним". Адже можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші.

"Мінфін порахував 8 мільярдів гривень на місяць – ну дай Боже, щоб вони були", – сказав Гетманцев.