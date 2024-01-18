"Яєчний шок" розкрив економічні проблеми Росії: за що розплачуються росіяни
Джерело:The Wall Street Journal
Нестача яєць і зростання цін на цей продукт в Росії свідчать про негативний вплив війни на економіку країни. Відтак росіяни опинилися в ситуації, коли їм приходиться навіть стояти в чергах за продуктами, як це було у Радянському Союзі.
Що стоїть за "яєчним шоком"
Президент Володимир Путін публічно за це вибачився, при цьому поклавши відповідальність за "яєчний шок"на уряд. А власник птахофабрик – навіть пережив замах на вбивство.
Читайте також: 300 мільярдів євро: куди Зеленський пропонує витратити російські активи
Зазначається, що за стрімким зростанням цін – приблизно на 60% у річному вимірі – стоїть низка факторів, що свідчать про негаразди в економіці.
Все це робить яєчний шок проявом дисбалансу, що формується у військовій економіці Росії. Минулого року країна перевершила очікування, зафіксувавши пристойне зростання, оскільки Москва збільшила військове виробництво і роздавала субсидовані кредити споживачам і бізнесу. Проте така масштабна підтримка призвела до перегріву економіки,
– заявляють автори.
Відтак, шкоди галузі птахівництва завдали санкції:
- розірвались ланцюги поставок обладнання;
- слабкий рубль зробив імпорт кормів і ветпрепаратів дорожчим;
- також відчувається дефіцит робочої сили.
У тому числі зростання державних витрат призвело до підвищення зарплат, що збільшило попит на продукти та інші товари.
Який рівень інфляції у Росії
Як наслідок, річна інфляція у 2023 році – склала 7,4%. Це майже вдвічі перевищило ціль ЦБ, а урядові іпотечні програми сприяли роздуванню житлової бульбашки.
Відтак, економісти очікують, що зростання сповільниться, оскільки ЦБ підвищує відсоткові ставки, а санкції продовжують діяти.
Оскільки війна в Україні триває вже третій рік, яєчна криза демонструє, як Росія намагається збалансувати суперечливі економічні імперативи – фінансування війни, заспокоєння народного невдоволення та утримання економіки в рівновазі, в тому числі за допомогою стабільних цін,
– йдеться у статті.
При цьому, інфляція викликає все більше занепокоєння у Путіна напередодні виборів.
Які прогнози на майбутнє
За висловами економістки з Oxford Economics, Тетяни Орлової, вартість яєць складає відносно невеликий відсоток вартості споживчого кошика. Однак, споживачі часто відчувають різке зростання цін, що може підсилити очікування інфляції.Зауважте! Це вже викликає занепокоєння у Центрального банку Росії.
Експерти передбачають, що інфляція на яйцях незабаром стабілізується, але ціни залишатимуться на високому рівні. Зазначається, що росіяни ще довго будуть розплачуватися за наслідки ізоляції з власної кишені.