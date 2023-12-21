Оголошено надзвичайний економічний стан: в Аргентині одночасно запровадять 300 реформ

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей підписав указ, який спричинить масштабну дерегуляцію економіки країни. Він одночасно змінить або скасує 300 законів, — місцеві ЗМІ.

Надзвичайний економічний стан в Аргентині

У середу Хав'єр Мілей підписав указ, який фактично дерегулює економіку Аргентини та внесе 300 реформ до законодавства.

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Це тільки перший крок. Мета полягає в тому, щоб відновити свободу автономії людей і почати скасування величезної кількості правил, які заважали, сповільнювали й зупиняли економічне зростання,

– сказав він.

Зокрема, указ змінює або скасовує такі закони:

митний кодекс;

закон про оренду;

сприяння промисловості;

також готуються ґрунт для приватизації й лібералізації трудових відносин.

Про решту реформ поки що нічого не відомо. Для внесення усіх змін уряд оголосив про "надзвичайний економічний стан" до 31 грудня 2025 року – він дозволяє президенту одноосібно змінювати закони.

Ми робимо все можливе, щоб уникнути найгіршої кризи в нашій історії,

– додав Мілей.

За його словами, якщо не вдатися до цих дій, Аргентина скотиться до річної інфляції розміром 15 000%. Він пообіцяв, що знову зробить країну "світовою державою".

Проте населення країни не підтримало таку ініціативу. Ліві сили організували протест, який налічував тисячі людей на вулицях Буенос-Айреса.