Греція стала країною року

У виданні зазначили, що ще 10 років тому ця країна була висміяна на Волл-Стріт та покалічена борговою кризою. Тоді у Греції були такі складнощі:

Читайте також Навіть попри блокаду кордону: ВВП України зріс на 4% в листопаді

доходи країни впали;

суспільний договір розпався;

ліві та праві екстремістські партії прогресували.

Влада країни настільки зневірилася, що продала китайській фірмі свій головний порт — Пірей. Проте зараз, хоча країна і далека від досконалості, її правоцентристський прозахідний уряд показав, що можна діяти розумно на межі краху.

Наприклад проводити жорсткі й розумні економічні реформи, відновлювати суспільний договір, демонструвати стриманий патріотизм і при цьому бути лідером на виборах.

Нагадаємо! Минулого року за версією Economist, країною року стала Україна.

У 2023 році Греція очолила щорічний рейтинг Economist багатих економік світу, після болісної реструктуризації.

Що сказали про інші країни

Видання виділило дві групи країн, які заслуговують на визнання. До першої належать держав, які "протистояли знущанням з боку автократичних сусідів", це:

Україна;

Молдова;

Фінляндія;

Швеція;

Філіппіни;

Японія;

Південна Корея;

Тувалу;

Австралія.

До іншої категорії віднесли країни, які захищали демократію і ліберальні цінності вдома, зокрема – Ліберія, Східний Тимор, Таїланд та Туреччина.