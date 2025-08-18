У другому кварталі 2025 року економіка Ізраїлю несподівано просіла. Економічний розвиток скоротився через 12-денну війну з Іраном.

Як скоротилася економіка Ізраїлю?

Воєнний конфлікт призвів до повної зупинки багатьох підприємств в Ізраїлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У підсумку ВВП країни скоротився на цілих 3,5% у річному вимірі, враховуючи сезонні коливання, повідомили в Центральному статистичному бюро Ізраїлю. Це значно нижче прогнозів економістів, які очікували зростання внутрішнього валового продукту в середньому на 0,2%.

Найбільший удар війна з Іраном завдала по приватному споживанню, яке скоротилося на 4,1%, та по валових інвестиціях в основний капітал, які знизилися на 12,3%,

– зазначає статистичне бюро.

За пів року ВВП ізраїльського бізнес-сектору скоротився на 6,2%.

Тоді як ВВП на душу населення впав на 4,4% – до найнижчого показника за 2025 рік.

Важливо! Ізраїль 13 червня несподівано атакував територію Ірану, заявивши про намір зруйнувати його ядерну програму та військову інфраструктуру, яку в Єрусалимі назвали "екзистенційною загрозою". У відповідь Тегеран випустив балістичні ракети, через що тисячі ізраїльтян були змушені спуститися в укриття.

Які економічні прогнози?

Центробанк Ізраїлю раніше у своєму прогнозі очікував зростання економіки країна на 3,3%. А от Мінфін минулого тижня погіршив очікування до 3,1%. Проте фахівці говорять, що для досягнення цих цілей необхідний швидкий економічний ріст у другому півріччі.

Банк Ізраїлю нещодавно оцінив, що існує 4% розрив у ВВП у порівнянні з докризовим трендом зростання, що еквівалентно приблизно 80 мільярдам шекелів. Сьогоднішні дані віддаляють момент ліквідації цього розриву,

– зазначив економіст Ронен Менахем.

Разом з тим Ізраїль заявив, що планує взяти під контроль Газу найближчими тижнями, "щоб розгромити ХАМАС".

Військова операція може призвести до переміщення близько 1 мільйона палестинців. Також потрібно буде мобілізувати десятки тисяч резервістів. Все це лише погіршити стан економіки.

Варто знати! Економісти зазначають, що падіння ВВП навряд чи вплине на рішення Центробанку Ізраїлю щодо ключової ставки, яке регулятор планує ухвалити у середу, 20 серпня.