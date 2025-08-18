Во втором квартале 2025 года экономика Израиля неожиданно просела. Экономическое развитие сократилось из-за 12-дневной войны с Ираном.

Как сократилась экономика Израиля?

Военный конфликт привел к полной остановке многих предприятий в Израиле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В итоге ВВП страны сократился на целых 3,5% в годовом измерении, учитывая сезонные колебания, сообщили в Центральном статистическом бюро Израиля. Это значительно ниже прогнозов экономистов, которые ожидали роста внутреннего валового продукта в среднем на 0,2%.

Наибольший удар война с Ираном нанесла по частному потреблению, которое сократилось на 4,1%, и по валовым инвестициям в основной капитал, которые снизились на 12,3%,

– отмечает статистическое бюро.

За полгода ВВП израильского бизнес-сектора сократился на 6,2%.

Тогда как ВВП на душу населения упал на 4,4% – до самого низкого показателя за 2025 год.

Важно! Израиль 13 июня неожиданно атаковал территорию Ирана, заявив о намерении разрушить его ядерную программу и военную инфраструктуру, которую в Иерусалиме назвали "экзистенциальной угрозой". В ответ Тегеран выпустил баллистические ракеты, из-за чего тысячи израильтян были вынуждены спуститься в укрытие.

Какие экономические прогнозы?

Центробанк Израиля ранее в своем прогнозе ожидал роста экономики страна на 3,3%. А вот Минфин на прошлой неделе ухудшил ожидания до 3,1%. Однако специалисты говорят, что для достижения этих целей необходим быстрый экономический рост во втором полугодии.

Банк Израиля недавно оценил, что существует 4% разрыв в ВВП по сравнению с докризисным трендом роста, что эквивалентно примерно 80 миллиардам шекелей. Сегодняшние данные отдаляют момент ликвидации этого разрыва,

– отметил экономист Ронен Менахем.

Вместе с тем Израиль заявил, что планирует взять под контроль Газу в ближайшие недели, "чтобы разгромить ХАМАС".

Военная операция может привести к перемещению около 1 миллиона палестинцев. Также нужно будет мобилизовать десятки тысяч резервистов. Все это только ухудшить состояние экономики.

Стоит знать! Экономисты отмечают, что падение ВВП вряд ли повлияет на решение Центробанка Израиля по ключевой ставке, которое регулятор планирует принять в среду, 20 августа.