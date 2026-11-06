Фінансовий тягар війни змушує Росію йти на радикальні кроки щодо власного населення. Замість розвитку соціальної сфери місцева влада обирає шлях тотальної економії.

Чому росіяни залишаються без базового лікування

Російські регіони почали стрімко скорочувати фінансування медицини, аби перекрити величезні діри в бюджеті, спричинені війною проти України, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Лише за перше півріччя 2026 року видатки на охорону здоров'я впали на 5,8% – до 999 мільярдів рублів. У грошовому еквіваленті це становить мінус 61 мільярд рублів порівняно з минулим роком.

Витрати урізали одразу 42 регіони, причому в 11 з них падіння перевищило 20%.

Зауважте! Найбільшого удару зазнала Республіка Алтай з обвалом на 40,6%, а також Кіровська область, де фінансування впало на 39%.

Кемеровська область, яка і так потерпає від глибокої кризи у вугільній промисловості, втратила 33,2% медичного бюджету;

водночас Оренбурзька – 32,1%;

а Московська – 28,5%.

Як ситуація впливає на хвороби

Тотальна економія вже призвела до колапсу із забезпеченням життєво необхідними препаратами. У понад 30 регіонах хворі на діабет залишилися без глюкагону – критично важливого препарату.

Цих ліків більше немає в лікарнях Чувашії, Удмуртії, Башкортостану, Комі, а також у Тверській, Кемеровській, Волгоградській та Самарській областях. Місцеві бюджети просто не здатні закупити базові медикаменти, залишаючи людей сам на сам із хворобами.

На тлі загального медичного колапсу Росія стрімко втрачає контроль над епідемією ВІЛ. У 27 регіонах частка інфікованих серед вагітних вже перевищила 1%, що є прямою ознакою генералізованої епідемії.

Найгірша ситуація фіксується в Кемеровській, Іркутській та Свердловській областях, де вірус мають понад 2% населення, а серед чоловіків віком 40 – 50 років цей показник сягає катастрофічних 3%.

Зауважте! Федеральний бюджет на 2027 рік передбачає додаткові ліки лише для 30 тисяч нових пацієнтів із ВІЛ, проте реальність значно гірша: у 2025 році діагноз отримали 45 тисяч осіб, а у 2024 році – близько 52 тисяч.

Отже, запланованого фінансування не вистачає навіть для забезпечення всіх нових пацієнтів,

– пояснили у СЗРУ.

Нагадаємо, що в Росії починають заощаджувати на багатьох галузях. Наприклад, виплати для родин загиблих військових у країні зменшуються або навіть просто зникають.

Ба більше, вже відомо про проблеми із зарплатами для російських військових. Однак нововведення ще не стосується окупантів, які воюють в Україні.