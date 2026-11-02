На всіх не вистачає: у Росії хочуть затримати зарплати військовим

У Росії планують затримати виплати деяким військовим / Фото: GettyImages
Фінансова машина Росії починає давати серйозні збої на тлі затяжної і дорогої війни проти України. Через брак коштів у Кремлі навіть планують відкласти виплату зарплат частині військових.
Чому військовим доведеться чекати гроші
Міністерство оборони Росії готується вперше перенести виплату зарплат за грудень на січень наступного року, пише Bloomberg.
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Згідно з новим проєктом наказу, починаючи з 2026 року, щомісячне грошове забезпечення за останній місяць року надходитиме на рахунки військових з 11 до 21 січня.
Цікаво, що Кремль поки боїться чіпати тих, хто безпосередньо перебуває на фронті. Новий порядок не поширюватиметься на окупантів, які воюють в Україні – вони й надалі отримуватимуть свої виплати до 25 грудня.
Зміна може допомогти уряду управляти грошовими потоками, перенісши значний обсяг видатків на наступний бюджетний період
Річ у тім, що грудень традиційно є одним із найбільш витратних місяців для державного бюджету.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Зауважте! Подібна практика перенесення виплат існувала ще за часів Радянського Союзу.
Як "діра" в бюджеті Росії
Рішення про перенесення виплат з'явилося на тлі погіршення бюджетної ситуації в Росії. Очікується, що цьогорічні державні витрати Росії перевищать початковий план на 10% і сягнуть астрономічних 48,5 трильйона рублів (602 мільярди доларів).
Прогнозується, що дефіцит бюджету за підсумками року зросте до 7,3 трильйона рублів, або 3,2% ВВП, хоча ще у вересні прогноз становив лише 2,2%
Видання пов'язує перевищення запланованих витрат передусім зі збільшенням видатків на війну.
Водночас Кремль не збирається значно зменшувати фінансування армії. За прогнозами російських чиновників, військові витрати становитимуть:
- 17,1 трильйона рублів – у 2027 році;
- 16,6 трильйона рублів – у 2028 році;
- 16,3 трильйона рублів – у 2029 році.
Виплати особовому складу, згідно з пояснювальною запискою до проєкту бюджету, становитимуть від 9% до 10,4% загальних витрат на національну оборону протягом наступних трьох років.
Нагадаємо, Росія закладає на 2027 рік понад 205 мільярдів доларів військових витрат. Це на 40% більше, ніж передбачено на поточний рік. Таке збільшення оборонного бюджету вказує на те, що Кремль розраховує продовжувати війну проти України й надалі.
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