Всем не хватает: в России хотят отложить выплаты военным

Почему военным придется ждать деньги

Министерство обороны России готовится впервые перенести выплату зарплат за декабрь на январь следующего года, пишет Bloomberg.

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Согласно новому проекту приказа, начиная с 2026 года, ежемесячное денежное довольствие за последний месяц года будет поступать на счета военных с 11 по 21 января.

Интересно, что Кремль пока боится трогать тех, кто непосредственно находится на фронте. Новый порядок не будет распространяться на оккупантов, воюющих в Украине – они и в дальнейшем будут получать свои выплаты до 25 декабря.

Это изменение может помочь правительству управлять денежными потоками, перенеся значительный объем расходов на следующий бюджетный период– поясняет издание.

Дело в том, что декабрь традиционно является одним из самых затратных месяцев для государственного бюджета.

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Обратите внимание! Подобная практика переноса выплат существовала еще во времена Советского Союза.

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Как "дыра" в бюджете России

Решение о переносе выплат появилось на фоне ухудшения бюджетной ситуации в России. Ожидается, что в этом году государственные расходы России превысят первоначальный план на 10% и достигнут астрономической цифры в 48,5 триллиона рублей (602 миллиарда долларов).

Прогнозируется, что дефицит бюджета по итогам года вырастет до 7,3 триллиона рублей, или 3,2% ВВП, хотя еще в сентябре прогноз составлял всего 2,2%– отмечают аналитики.

Издание связывает превышение запланированных расходов прежде всего с увеличением расходов на войну.

В то же время Кремль не собирается значительно сокращать финансирование армии. По прогнозам российских чиновников, военные расходы составят:

17,1 триллиона рублей – в 2027 году;

16,6 триллиона рублей – в 2028 году;

16,3 триллиона рублей – в 2029 году.

Выплаты личному составу, согласно пояснительной записке к проекту бюджета, составят от 9% до 10,4% общих расходов на национальную оборону в течение следующих трех лет.

Напомним, Россия закладывает на 2027 год более 205 миллиардов долларов военных расходов. Это на 40% больше, чем предусмотрено на текущий год. Такое увеличение оборонного бюджета указывает на то, что Кремль рассчитывает продолжать войну против Украины и в дальнейшем.