Іде до мрії: економіка Росії все більше стає схожою на СРСР

Економіка Росії виявилася напрочуд стійкою перед санкціями Заходу. Проте, на думку МВФ, у такому зростанні дуже мало хорошого для країни.

Економіка Росії нагадує СРСР

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва розповіла, що наприкінці січня Фонд перевищив свій прогноз щодо темпів економічного зростання Росії, тепер він становить 2,6%. Попри це країна стикнеться зі значними труднощами.

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Це воєнна економіка. Якщо ви подивитеся на Росію, то сьогодні виробництво зростає, переважно для військових цілей, споживання падає. Приблизно так виглядав радянський союз,

– сказала вона.

Витрати Росії на війну зросли з 2022 року. Наприклад у листопаді минулого року у держбюджеті схвалили збільшення військових витрат до 30%, а це майже 70% зростання до цього року. У 2024 році витрати на війну можуть знову зрости – до 40%.

Близько 800 тисяч осіб покинули Росію, за оцінками вчених у вигнані у жовтні. Серед втікачів найбільше представників галузей ІТ та науки.

Я насправді вважаю, що російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і через обмежений доступ до технологій, який приходить із санкціями,

– пояснила Георгієва.

Вона підсумувала, що попри хороші цифри, такі показники для Росії ховають не дуже хороші результати.