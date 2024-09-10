Росія може втратити майже 30 мільярдів доларів: економіка країни під загрозою

Російський уряд зафіксував зниження обсягів імпорту майже на 30 мільярдів доларів порівняно із попереднім прогнозом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Чому Росія втратить майже 30 мільярдів доларів

За підсумками 2024 року, обсяги імпорту Росії скоротяться на 29,2 мільярда доларів через масові обмеження завдали серйозного удару по постачанню імпортних товарів до країни. Також причиною стали масові відмови банків у проведенні платежів, з якими російські компанії стикнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та в країнах колишнього СРСР.

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У 2024 році обсяг імпорту товарів у Росію складе 294,9 мільярда доларів США, що на 29,2 мільярда доларів менше, ніж прогнозувалося в квітневій версії, де очікувався імпорт на рівні 324,1 мільярда доларів. Натомість замість зростання імпорту на 21,2 мільярда доларів порівняно з минулим роком, економіка зазнає скорочення на 8 мільярдів доларів.

Цікаво! Оцінки імпорту на 2025-2027 роки також були знижені: обсяги постачань з-за кордону до Росії зменшаться на 66,3 мільярда доларів порівняно з початковим планом.