На скільки зріс імпорт російського газу у ЄС

Вперше за майже 2 роки кількість імпортованого газу у ЄС з Росії сягнула такого значення. Цей показник перевищує об'єми сировини отримані Європою від США у аналогічний період.

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Відповідно до даних брюссельської консалтингової компанії Bruegel, з квітня по червень цього року ЄС імпортував з Росії 12,7 мільярда кубометрів газу. За цей же період у США Євросоюз придбав – 12,3 мільярда кубометрів.

Чи йде російський газ через Україну

Транзит російського газу через Україну для Європи триватиме до кінця цього року. Надалі цей контракт продовжуватись не буде.

Нагадаємо! Росія продовжує обходити санкції та продавати свою сировину за кордон. Деякі країни допомагають Кремлю отримувати цей дохід. Як от, наприклад, Туреччина, здійснюючи транзит російського газу.