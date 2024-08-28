Росія обходить санкції

Цього місяця газовий танкер, який перебуває під санкціями США, був завантажений на нещодавно відкритому російському арктичному заводі зі скраплення природного газу (СПГ) "Арктик СПГ-2". Після завантаження танкер перевантажували на інше судно в морі.

Читайте також Оновлений розмір військового збору: показник може змінитися вже у вересні

Танкер Pioneer здійснив перевалку на танкер New Energy, який плаває під прапором Палау, належить ОАЕ й управляється Індією, на північ від Суецького каналу.

Нагадаємо! Завод "Арктик СПГ 2", який, як очікується, стане найбільшим в Росії заводом зі скраплення природного газу, розпочав виробництво в грудні. Однак його експортні операції зіткнулися зі значними проблемами через західні санкції, запроваджені у відповідь на дії Росії в Україні.

Судноперевантажувальні комплекси, що використовуються переважно для розвантаження зрідженого природного газу (ЗПГ) з дорогих криголамних танкерів на більш економічно вигідні звичайні СПГ-танкери, також були визначені як потенційні інструменти для ускладнення процесів відстеження вантажу.

Деякі країни продовжують купувати у Росії газ та нафту, хоча і намагаються не афішувати цей факт. Наприкінці липня повідомлялося, що танкери "Піонер" і "Ася Енерджі" увійшли в російські води, де вони нібито вчинили низку обманних дій, зокрема відключили свою автоматичну ідентифікаційну систему (АІС).

Завод "Арктик СПГ 2" спроєктований таким чином, щоб досягти значної виробничої потужності – 19,8 мільйона тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік, а також 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату на рік, використовуючи три спеціалізовані виробничі лінії.