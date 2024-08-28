Россия обходит санкции

В этом месяце газовый танкер, который находится под санкциями США, был загружен на недавно открытом российском арктическом заводе по сжижению природного газа (СПГ) "Арктик СПГ-2". После загрузки танкер перегружали на другое судно в море.

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Танкер Pioneer осуществил перевалку на танкер New Energy, который плавает под флагом Палау, принадлежит ОАЭ и управляется Индией, к северу от Суэцкого канала.

Напомним! Завод "Арктик СПГ 2", который, как ожидается, станет крупнейшим в России заводом по сжижению природного газа, начал производство в декабре. Однако его экспортные операции столкнулись со значительными проблемами из-за западных санкций, введенных в ответ на действия России в Украине.

Судоперегрузочные комплексы, используемые преимущественно для разгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с дорогих ледокольных танкеров на более экономически выгодные обычные СПГ-танкеры, также были определены как потенциальные инструменты для усложнения процессов отслеживания груза.

Некоторые страны продолжают покупать у России газ и нефть, хотя и стараются не афишировать этот факт. В конце июля сообщалось, что танкеры "Пионер" и "Ася Энерджи" вошли в российские воды, где они якобы совершили ряд обманных действий, в частности отключили свою автоматическую идентификационную систему (АИС).

Завод "Арктик СПГ 2" спроектирован таким образом, чтобы достичь значительной производственной мощности – 19,8 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, а также 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год, используя три специализированные производственные линии.