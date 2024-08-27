Яку заяву зробив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що транзит неросійського газу по території України може продовжуватись через запит ЄС, передає 24 Канал. При цьому, це рішення буде розглядатись у окремому порядку, внаслідок прохання європейських партнерів.

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Зеленський уточнив, що йому невідома точна ціль приїзду Путіна у Баку. Президент України висловив припущення, що цей візит мав інші цілі.

Володимир Зеленський Президент України Про що говорив старий дід (Путін – 24 Канал) в Азербайджані мені невідомо. Невпевнений, що про газ.

Нагадаємо! Путін відвідав Азербайджан 18 серпня.