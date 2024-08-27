Какое заявление сделал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что транзит нероссийского газа по территории Украины может продолжаться из-за запроса ЕС, передает 24 Канал. При этом, это решение будет рассматриваться в отдельном порядке именно по просьбе европейских партнеров.

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Зеленский уточнил, что ему неизвестна точная цель приезда Путина в Баку. Президент Украины высказал предположение, что этот визит имел другие цели.

Владимир Зеленский Президент Украины О чем говорил старый дед (Путин – 24 Канал) в Азербайджане мне неизвестно. Не уверен, что о газе.

Напомним! Путин посетил Азербайджан 18 августа.