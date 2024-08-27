Размер социальной помощи
Размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.
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Сумма выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен.
Обратите внимание! Перерасчет социальной помощи осуществляется каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.
Необходимые документы для оформления социальной помощи
Для получения социальной пенсии необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания.
Подготовьте следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
- Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;
- Декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.