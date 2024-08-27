Размер социальной помощи

Размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.

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Сумма выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен.

Обратите внимание! Перерасчет социальной помощи осуществляется каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Необходимые документы для оформления социальной помощи

Для получения социальной пенсии необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания.

Подготовьте следующие документы: