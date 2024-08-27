Розмір соціальної допомоги
Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за останні шість місяців.
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Сума виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень.
Зауважте! Перерахунок соціальної допомоги здійснюється кожні шість місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.
Необхідні документи для оформлення соціальної допомоги
Для отримання соціальної пенсії необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання.
Підготуйте такі документи:
- Заява;
- Паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
- Довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;
- Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців.