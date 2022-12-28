Росія врізає витрати на пенсійне забезпечення, бо не вистачає грошей від нафти

Фонд національного добробуту Росії, що є частиною пенсійної системи, щомісяця біднішає через нестачу у держбюджеті агресорки. За словами міністерки фінансів України, це є показником ефективності західних санкцій.

Починаючи з жовтня, Росія щомісяця виводить з Фонду національного добробуту, який наповнюється коштом нафтогазових доходів, чималі доларові суми. Це роблять для полегшення економічного удару по бюджету, адже економіка країни-окупанта переживає фінансовий стрес.

Цікаво Путін створив собі пастку: чим Росії обернеться заборона продажу нафти учасникам обмеження ціни

Наскільки скоротилося ВПП

За підсумками року падіння ВВП держави-агресора спостерігається на рівні 4,5 – 5%. Особливі ознаки впливу санкцій і війни прослідковуються з початку 4 кварталу.

Ми вважаємо, що санкції – це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста.

– зазначила Юлія Свириденко.

Окрім вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, спостерігається також вилучення 20 мільярдів доларів з Газпрому через спеціальний податок, а також незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку.

Міністерка економіки України додала, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться приблизно на 5,6%. Передусім це спричинить обвал прибутку від експорту нафти й газу. Наступного року обвал нафтогазових надприбутків може скласти більш ніж на 50% через санкції.

Очікується, що згодом доходи Росії впадуть нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал. За словами міністерки, наразі Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель. Нагадаємо, наразі встановлена стеля цін складає 60 доларів за барель.

Сподіваємось, що такі заходи унеможливлять або значно ускладнять ведення агресії проти України або інших держав. З нашої точки зору санкційний тиск на державу-терориста має кілька завдань: суттєво обмежити економічні та технологічні можливості Росії вести війну проти України, покарання фізичних осіб, причетних до розв'язання війни, а також попереджувальні заходи для фізичних осіб, які сприяють функціонуванню злочинного режиму,

– підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Росія підготувала "відповідь" на стелю цін на нафту: Путін підписав указ.