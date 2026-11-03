Удари Росії душать економіку: що буде з бюджетом та зарплатами в Україні

Посилена повітряна кампанія Росії поступово задушує українську економіку, зупиняючи промисловість та блокуючи експортні шляхи. Через це уряд стикається з гострою нестачею коштів, а Національний банк України вже погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік до падіння на 0,4%.

Як російський терор руйнує фінансову стабільність

Інфляція також прискориться до 12,5%, що неминуче призведе до зростання цін на товари першої необхідності, пише AP.

Ракетні удари паралізували роботу підприємств групи "Метінвест", зокрема комбінату "Каметсталь" у Кам'янському. У 2025 році цей завод забезпечував понад чверть усього виробництва сталі в державі, даючи роботу тисячам українців та постачаючи матеріали для внутрішнього будівельного ринку.

Після влучання п'яти балістичних ракет 5 вересня підприємство зупинилося, що вдарило по суміжних галузях: від будівництва до логістики.

Зауважте! Генеральний директор "Каметсталі" Олександр Третьяков наголосив, що це найгірша ситуація з часів Другої світової війни. Раніше металургія давала близько 6% ВВП, а зараз цей показник наближається до нуля.

Сільське господарство приносить до 60% валютних надходжень, але через атаки на порти Чорного моря рух суден критично впав. За даними аналітиків Lloyd's List Intelligence, у серпні трафік до чорноморських портів скоротився на 90% порівняно з минулим роком.

Альтернативні шляхи через Дунай або суходолом обходяться фермерам у рази дорожче. Директор із торгівлі аграрної компанії "Нібулон" Володимир Скавинський зазначив, що логістика тонни кукурудзи до Іспанії подорожчала з 50 до 150 доларів. Це змушує аграріїв економити на насінні та добривах, що загрожує майбутньому врожаю та може спровокувати дефіцит продуктів на внутрішньому ринку.

Зверніть увагу! Україна витрачає на оборону близько 40% ВВП, і без стабільної роботи економіки покривати ці витрати стає дедалі важче.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа попередила про найгострішу кризу фінансування з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Дефіцит бюджету на 2026 рік сягає майже 25 мільярдів доларів, а ситуація ускладнюється політичними змінами у США та затримками фінансової допомоги.

У 2027 році дефіцит фінансування, як очікується, сягне близько 32,6 мільярда доларів.

Ще приблизно 45 мільярдів доларів знадобиться на військову допомогу в натуральній формі.

Якщо уряд не знайде додаткових джерел фінансування або не відновить експортні потужності, під загрозою опиняться базові соціальні виплати, зарплати вчителям, лікарям та утримання лікарень.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету на 2027 рік. Це стало відомо 28 жовтня.

Пріоритетом залишається сектор безпеки та оборони. З іншими видатками державного бюджету уряд визначатиметься залежно від наявності ресурсів.